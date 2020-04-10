أعرف أسعار البنزين الجديدة في السعودية اليوم الجمعة 10-4-2020 وفقا لتحديث ارامكو شهر أبريل

اسعار البنزين الجديدة في السعودية اليوم الجمعة 10 ابريل 2020، وذلك بعد أن بدأت تستعد شركة أرامكو من أجل أن تبدأ بمراجعة أسعار الوقود التي سوف يتم أتباعها بداية من شهر أبريل الحالي، فمن المعروف عن شركة أرامكو أنها تقوم بشكل دوري بمتابعة أسعار البنزين مع كل شهر وفور المراجعة تقوم بأعلا النتائج عبر موقعها الرسمي حتي لا يحدث أي تغيير في تلك الأسعار المحددة من قبل الشركة.









شركة أرامكو وأسعار البنزين





لقد قامت شركة أرامكو بالاعلان عن أن فترة المراجعة الدورية لاسعار البنزين سوف تكون بصفة شهرية بدلا من ذلك النظام المتبع من قبل والتي كانت تقوم فيه بالمراجعة بشكل ربع سنوي وذلك على أن يتم التعديل مع يوم عشرة من كل شهر ميلادي ويتم التطبيق في صباح اليوم التالي، ولذلك سوف تقوم في صباح يوم الجمعة الموافق العاشر من شهر ابريل بالاعلان عن تلك المراجعة التامة لأسعار الوقود والتي بناءا عليه سوف يتم أيضاح ما اذا كانت سوف تظل الاسعار المتبعة كما هي أما أنها سوف يتم تغيرها لبدء التطبيق في الشهر الحالي.









أسعار البنزين المتبعة في شهر مارس 2020





من المعروف أن أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية تكون بالريال السعودي لكل لتر وكانت الاسعار في شهر مارس 2020 كالتالي:-





بالنسبة للبنزين فئة 91 جاء بسعر 1.55 ريال سعودي.





بالنسبة للبنزين فئة 95 جاء بسعر 2.05 ريال سعودي.





ديزل بسعر 0.47 ريال سعودي.





الكيروسين بسعر 0.64 ريال سعودي.





غاز بترول المسال بسعر 0.75 ريال سعودي.





ومن المعروف ان هذة الاسعار تشمل سعر اللتر الواحد من أي من تلك المنتجات البترولية.









لازلنا ننتظر معكم إعلان شركة أرامكو لتحديث اسعار البنزين الجديدة في السعودية اليوم الجمعه 10-4-2020 وسوف نتابع معكم بتحديث لهذا المقال باسعار الجديدة لشهر إبريل وعرضها عليكم فورًا الإعلان عنها مباشرة.



