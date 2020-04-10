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أمريكا لابد من تقليص تخمة المعروض بأسواق النفط

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر

تحدث وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت يوم الجمعة عن وضع قاس في أسواق الطاقة العالمية، قائلا إن جائحة فيروس كورونا والفائض الضخم من معروض النفط خلقا مزيجا قاتلا.

وقال برويليت في كلمة معدة سلفا لاجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين يوم الجمعة ”حان الوقت أن تبحث جميع الدول بجد عن كل ما يمكن لكل منها بذله لعلاج اختلال العرض والطلب... ندعو جميع الدول لتسخير شتى الأدوات التي تحت تصرفها للمساعدة في تقليص الفائض.“


وكان وزارء الطاقة لمجموعة القمة العشرين عقدو مباحثات موسعة عبر خاصية الفديو كونفرانس اليوم لبحث أوضاع أسواق النفط العالمية في ضواء تراجع الأسعار، حيث حضرت مصر هذة الإجتماعات بهدف التوصل إلى اتفاق لخفض الاسعار بين الدول المنتجه لدعم الاسعار التى تهاوت إلى أدني مستويتها على الاطلاق.

 

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