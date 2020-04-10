علي الحجار و"اليس في بلاد العجائب" ضمن فعاليات "الثقافة بين إيديك"

تبث وزارة الثقافة، عبر قناتها على اليوتيوب حفل للمطرب علي الحجار، ضمن المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت"، وذلك فى التاسعة مساء الأحد 12 إبريل يتغنى خلاله بمجموعة مختارة من أعماله التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد والتي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وتنوعت بين الوطنية والعاطفية والدينية منها يا مصري ليه، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمى، مسألة مبدأ، على قد ما حبينا، عارفه، بوابة الحلوانى، حرماً يا سيدى وغيرها.





يسبقه في السادسة مساء العرض المسرحي "اليس فى بلاد العجائب" والذى يوجه رسالة للأطفال تحثهم على ضرورة السعى لتحقيق الأحلام من خلال معالجة درامية استعراضية للقصة العالمية الشهيرة التى تحمل نفس الاسم.





عرض "اليس فى بلاد العجائب"، من إنتاج فرقة تحت 18 بقيادة الفنان وليد طه وبطولة مروة عبد المنعم، ضياء شفيق، هاني عبد المعتمد، حسن الشريف، بسمة ماهر، هبة محمد، نور الشرقاوي، محمد عمر، كريم عبد الشافي، أحمد حمودة، أحمد شومان، أحمد عبد المعبود، عبد الحميد جبر، مصطفي محمد، ليلي عبد الحميد، عمر إيهاب، حمادة محمود، محمد فايز، محمود صلاح، نور شادي سرور وحور الشاذلي، أشعار عادل سلامة، موسيقى جون خليل - مارك اسكندر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور حازم شبل، مجسمات منذر مصطفي، اضاءة أبو بكر الشريف، ملابس نعيمة عجمي، اقنعة الدكتور محمد سعد، مخرج منفذ إيهاب علوان .



