Advertisements

علي الحجار و"اليس في بلاد العجائب" ضمن فعاليات "الثقافة بين إيديك"

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:07 م
علي الحجار
علي الحجار
الفجر الفني
تبث وزارة الثقافة، عبر قناتها على اليوتيوب حفل للمطرب علي الحجار، ضمن المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت"، وذلك فى التاسعة مساء الأحد 12 إبريل يتغنى خلاله بمجموعة مختارة من أعماله التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد والتي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وتنوعت بين الوطنية والعاطفية والدينية منها يا مصري ليه، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمى، مسألة مبدأ، على قد ما حبينا، عارفه، بوابة الحلوانى، حرماً يا سيدى وغيرها.

يسبقه في السادسة مساء العرض المسرحي "اليس فى بلاد العجائب" والذى يوجه رسالة للأطفال تحثهم على ضرورة السعى لتحقيق الأحلام من خلال معالجة درامية استعراضية للقصة العالمية الشهيرة التى تحمل نفس الاسم.

عرض "اليس فى بلاد العجائب"، من إنتاج فرقة تحت 18 بقيادة الفنان وليد طه وبطولة مروة عبد المنعم، ضياء شفيق، هاني عبد المعتمد، حسن الشريف، بسمة ماهر، هبة محمد، نور الشرقاوي، محمد عمر، كريم عبد الشافي، أحمد حمودة، أحمد شومان، أحمد عبد المعبود، عبد الحميد جبر، مصطفي محمد، ليلي عبد الحميد، عمر إيهاب، حمادة محمود، محمد فايز، محمود صلاح، نور شادي سرور وحور الشاذلي، أشعار عادل سلامة، موسيقى جون خليل - مارك اسكندر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور حازم شبل، مجسمات منذر مصطفي، اضاءة أبو بكر الشريف، ملابس نعيمة عجمي، اقنعة الدكتور محمد سعد، مخرج منفذ إيهاب علوان .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام زار الفنى افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

برشلونة يضحي بالدينامو لضم هدف ليفربول

منذ ساعة و 26 دقيقة

بعد انفعال السيسي لعدم ارتداء العمال الكمامة.. رئيس الشركة المسؤولة يرد

منذ حوالي 9 ساعات

بيان برلماني عاجل للحكومة حول استمرار إصابة الأطباء بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 16 ساعة

صفقتين من نار.. الأهلي يوافق على ضم الثنائي

منذ ساعة

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ يوم

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

منذ حوالي 4 ساعات

كلام نهائي.. الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع ثنائي الأهلي

منذ ساعتين

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة تدخله لإيقاف انتقال فتحي إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

منذ حوالي 16 ساعة

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

إقبال جماهيري على العرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب" بمسرح البالون (صور)

وزيرة الثقافة تشهد "أليس في بلاد العجائب" بالبالون (صور)

وزير الثقافة تشهد "أليس فى بلاد العجائب" بالبالون

"البالون" يستقبل ذوي القدرات الخاصة من أبناء نادي المعادى الرياضي

مخرج "أليس فى بلاد العجائب" : الإيرادات تقترب من ٩٠٠ ألف جنيه فى الليلة الـ 38 للعرض

مليون جنيه إيردات "أليس في بلاد العجائب" خلال 40 ليلة عرض

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:45 م

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

صفقتين من نار.. الأهلي يوافق على ضم الثنائي

05:44 م

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

03:01 م

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

11:47 ص

الأهلي يكشف حقيقة تدخله لإيقاف انتقال فتحي إلى بيراميدز

04:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر