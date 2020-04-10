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بعد حديث ترامب.. تصريح صادم من الصحة العالمية عن علاج كورونا المنتظر

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:16 م
كورونا
كورونا
هدى عبدالرازق
قالت مها طلعت، المستشار الإقليمي لمنح ومكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن جائحة فيروس كورونا تمر بمراحل مختلفة في دول العالم، ولكن هناك عدد من الدول حول العالم تشهد زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأشارت "مها"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء الجمعة، إلى أنه لا يجب أن نلتفت إلى الحديث عن إمكانية أن تعود الإصابة بفيروس كورونا للدول التي عبرت الأزمة الآن.

وأوضحت أن هناك 5 أنواع من الأدوية تستخدمها منظمة الصحة العالمية لعلاج حالات المصابين بفيروس كورونا حتى يتم الوصول لدواء مخصص للفيروس، متوقعة أن يستغرق هذا الأمر من 10 شهور إلى سنة حتى يصدر العلاج.

واعتبرت المستشار الإقليمي لمنح ومكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، أن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن منظمة الصحة العالمية هى تسيس للأزمة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.

وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.

وأكد متحدث الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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