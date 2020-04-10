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مدحت صالح يدعم أطباء مصر من خلال أغنية "يا أبو بالطو أبيض"

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:22 م
محت صالح
محت صالح
مصطفى فكيه
دعم الفنان مدحت صالح أطباء مصر والعالم على الجهد المبذول في مواجهة فيروس "كوفيد_19" كورونا، من خلال إهداء إليهم أغنية جديد والتي تحمل إسم "يا أبو بلطو أبيض"، والأغنية من كلمات عمر طاهر، وتوزيع كريم عبدالوهاب، وألحان عزيز الشافعي.

وتقول كلمات الأغنية

يا ابو بالطو أبيض والقلب أبيض
أحلى مافيك الابتسامة، يا غالي عندي
أهل البلد دي، هيطولوا بيك بر السلامة.
عودك صلبته صاحي تمِلّي ولا انسحاب ولا تخلّي
رجعنا خطوة وسبقت انت صلينا وانت بيّنا المُصلي.
تعبك على راسي وعلى عيني يا نجم عالي يا قصر عيني
ولا مللي خوف قادر تشوف سكة سلامة رغم الظروف
الحرب صعبه والحارس الله واحنا معاكو مش خايفين
و الشعب واقف على رجله طول ما انتوا على رجلكوا واقفين.

من ناحية أخرى يتعاون الفنان مدحت صالح مع الملحن محمود أنور بأغنية في ألبومه الجديد بعنوان "شوية زعل"، وهى من كلمات أيمن عز، وتوزيع محمد شفيق، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعاون فيها محمود أنور مع مدحت صالح، حيث تعاونا من قبل في أغنية "حد غيرى"، وهى من كلمات معتز الإمام، وتوزيع محمد شفيق.

في سياق آخر انتهى مدحت صالح من تسجيل تتر مسلسل الكارتون الجديد "نور والرحلات الخارقة" الذى يقوم ببطولته علاء مرسى، ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والأغنية من كلمات محيى حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل.

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الكلمات المفتاحية

مدحت صالح دعم الاطباء الفيروس كورونا اغنية يا ابو بالطو ابيض

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