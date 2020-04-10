"الفجر" ترصد تحركات البابا تواضروس لمواجهة وباء كورونا

ترصد بوابة الفجر، في هذا التقرير قرارات البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والتي تتمثل في عدة تحركات حاسمة له في لمواجهة وباء كورونا المنتشر، ومن ضمنها إقامة البابا لصلاة قداس العيد لأول مرة في عهده من دير الأنبا بيشوي وبدون حضور شعبي.

غلق الكنائس وتعيلق الصلوات

اجتمعت لجنة سكرتارية المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، وقررت الكنيسة الآتي: استمرار تعليق جميع الصلوات بالكنائس، بما فيها صلوات الأسبوع المقدس، والتي تعتبر من أهم المناسبات الكنسية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وذلك لحين استقرار الأوضاع وانتهاء الأسباب الصحية التي دعت لذلك، تأجيل طقس إعداد زيت الميرون المقدس، الذي كان من المقرر إعداده خلال الأسبوع المقبل، وهو حدث كنسي له أهميته الكنسية والتاريخية والرعوية وهو الذي يقوم به قداسة البابا مع جميع الآباء مطارنة وأساقفة المجمع المقدس.





وكما تم التأكيد على أن تقتصر الجنازات على أسرة المنتقل فقط، إيقاف صلوات الأكاليل، لحين استقرار الأوضاع،استمرار الآباء الكهنة في متابعة العمل الرعوي للأسر ولا سيما الحالات الخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.





التبرع بقيمة ٣ ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر

كما قرر البابا تواضروس بالمشاركة مع المجمع المقدس بتقديم تبرع مالي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قدره ٣ ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر وذلك للمساهمة في شراء أجهزة التنفس الصناعي وتوجيه مشاغل الخياطة بالإيبارشيات للمساهمة في إعداد الملابس الطبية ومستلزماتها، التي تحتاجها الطواقم الصحية في عملها الوطني، الذي نقدره كثيرًا واستمرار مشاركة الكنائس في تقديم التوعية المستمرة لأبنائها، بالالتزام بتعليمات الأجهزة الصحية ومشاركة الكنائس القادرة في المساهمة في توفير المطهرات وأدوات التعقيم للأماكن المحتاجة





لأول مرة في عهده البابا يقيم صلوات العيد من دير الأنبا بيشوي

وكما أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن طريقتها في إقامة صلوات أسبوع الالآم وصلوات العيد.



