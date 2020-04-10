تسونامي يضرب برشلونة.. ومذبحة مرتقبة في الكامب نو

يعيش جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة كارثة حقيقية خلال الساعات الحالية بعد الانقلاب العام داخل النادي.





ومني نادي برشلونة بنكسة كبيرة بإعلان 6 من أعضاء مجلس إدارته تقديم استقالتهم من مناصبهم، مطالبين الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو بإجراء انتخابات مبكرة بعد انتهاء الوضع الاستثنائي الذي تسبب به فيروس كورونا المستجد.





والأعضاء الستة هم: نائب الرئيس إميلي روسود، إنريكي تومباس، سيلفيو الياس، جوسيب بونتي، ماريا تيكسيدور، وجوردي كالساميجليا.





وفي بيان أرسلوه إلى المساهمين في النادي، قال الأعضاء المستقيلون: "وصلنا إلى هذه النقطة ولا نرى سبيلاً لتغيير الطريقة التي يدار بها العمل في النادي قبل التحديات المستقبلية الهامة، خاصة التي تلي أزمة الوباء".