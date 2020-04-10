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تسونامي يضرب برشلونة.. ومذبحة مرتقبة في الكامب نو
الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:19 م
يعيش جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة كارثة حقيقية خلال الساعات الحالية بعد الانقلاب العام داخل النادي.
ومني نادي برشلونة بنكسة كبيرة بإعلان 6 من أعضاء مجلس إدارته تقديم استقالتهم من مناصبهم، مطالبين الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو بإجراء انتخابات مبكرة بعد انتهاء الوضع الاستثنائي الذي تسبب به فيروس كورونا المستجد.
والأعضاء الستة هم: نائب الرئيس إميلي روسود، إنريكي تومباس، سيلفيو الياس، جوسيب بونتي، ماريا تيكسيدور، وجوردي كالساميجليا.
وفي بيان أرسلوه إلى المساهمين في النادي، قال الأعضاء المستقيلون: "وصلنا إلى هذه النقطة ولا نرى سبيلاً لتغيير الطريقة التي يدار بها العمل في النادي قبل التحديات المستقبلية الهامة، خاصة التي تلي أزمة الوباء".
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