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تسونامي يضرب برشلونة.. ومذبحة مرتقبة في الكامب نو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:19 م
بوابة الفجر
يعيش جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة كارثة حقيقية خلال الساعات الحالية بعد الانقلاب العام داخل النادي.

ومني نادي برشلونة بنكسة كبيرة بإعلان 6 من أعضاء مجلس إدارته تقديم استقالتهم من مناصبهم، مطالبين الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو بإجراء انتخابات مبكرة بعد انتهاء الوضع الاستثنائي الذي تسبب به فيروس كورونا المستجد.

والأعضاء الستة هم: نائب الرئيس إميلي روسود، إنريكي تومباس، سيلفيو الياس، جوسيب بونتي، ماريا تيكسيدور، وجوردي كالساميجليا.

وفي بيان أرسلوه إلى المساهمين في النادي، قال الأعضاء المستقيلون: "وصلنا إلى هذه النقطة ولا نرى سبيلاً لتغيير الطريقة التي يدار بها العمل في النادي قبل التحديات المستقبلية الهامة، خاصة التي تلي أزمة الوباء".

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