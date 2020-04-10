كارتيرون يُطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز









يسعي مسؤولي نادي الزمالك إلى التعاقد مع أحمد أيمن منصور، مدافع نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناء على تعليمات من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.





وطلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من إدارة القلعة البيضاء التعاقد مع مدافع بيراميدزلحجاة الفريق إليه.



