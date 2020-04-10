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كارتيرون يُطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:23 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي


يسعي مسؤولي نادي الزمالك إلى التعاقد مع أحمد أيمن منصور، مدافع نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناء على تعليمات من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.

وطلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من إدارة القلعة البيضاء التعاقد مع مدافع بيراميدزلحجاة الفريق إليه.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية ومجلس الوزراء قد قررا تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لمدة 15 يوم إضافية حتى 23 أبريل الجاري، وذلك حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.

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