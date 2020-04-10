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وكالة الطاقة الدولية تستعرض حلولًا لأزمة النفط

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:17 م
الطاقة
الطاقة
تمر الطاقة على مستوى العالم بأزمة كبيرة تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا، ما أثر سلبًا على أسواق النفط العالمية، لتنهار مسجلةً انخفاضًا كبيرًا.

الوكالة الدولية للطاقة

ودعت دول العشرين لاجتماعات من أجل بحث مستقبل الطاقة والنفط حول العالم، لمحاولة إنعاش السوق وحل المشكلة التي يواجهها حاليًا.

توقعات الطاقة

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن حلول النفط وإنعاش أسواقه، ستأتي جميعها من الدول المنتجة خارج "أوبك+"، ليستعيد السوق توازنه المفقود في ظل زيادة الإنتاج وحالة الركود الكبيرة.

طاقة ومجموعة العشرين

ومن جانبه، قال الدكتور بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية التنفيذي، إن اجتماع قمة "G20" ذات أهمية كبرى، حيث يهدف إلى حل مشكلة النفط حالياً، ويرى أن سعر نفط عند 10 دولارات قد لا يكون جيدا حتى للمستهلكين، ويسبب حالة من الركود.

مجهودات السعودية في وكالة الطاقة

وتعمل المملكة العربية السعودية على تقديم كافة المساهمات، وتبذل جهودًا كبيرة لتحقيق استقرار الأسواق منذ عدة سنوات، حسبما قال بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية.

طلب الشراء على الطاقة

وكشف بيرول مدير الوكالة الدولية للطاقة عن احتمالية وجود طلب لشراء الدول غدا للنفط لبناء استراتيجياتها ودعم الطلب، ومنع انهيار سوقه.

خفض الإنتاج وإنقاذ الطاقة

ويرغب مدير الطاقة الدولية التنفيذي في التوصل إلى اتفاق على خفض كبير للإنتاج، مؤكدًا على أن السعودية قامت بمهام كبيرة لتحقيق استقرار أسعار النفط والنقاشات اليوم في غاية الأهمية، ولكن نظرا لحجم التحدي الذي تواجهه الصناعة فمن المهم أيضا اجتماع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين غدا لمحاولة التوصل لحل لهذه المشكلة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وصناعة النفط أحد ركائزه خاصة في هذه الأوضاع الهشة مع تفشي وباء كورونا".

مبادرة وكالة الطاقة

وأشار بيرول المدير التنفيذي وكالة الطاقة الدولية، إلى تقديره لموافقة وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على مبادرة الوكالة الدولية للطاقة، خاصة أن خفض دول أوبك بلس سيكون في غاية الأهمية، ولكن بسبب حجم التحديات الكبيرة من الضروري أن يتحد الجميع.

الطاقة في حالة رعب

وأعرب بيرول عن حالة الحزن التي ستصيب المستهلكون لو علموا أن سعر النفط هبط لـ10 دولارات وأن العاملين في الحقول والمصافي والمهندسين ومحطات بيع الوقود سيفقدون وظائفهم وهذا سيؤثر على نشاط الاقتصاد العالمي.


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