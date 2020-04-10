Advertisements

البورصة تتفاعل مع قررات "السيسي".. وتربح 23 مليار جنيه هذا الأسبوع

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

بدأ الأدء العام للبورصة المصرية في التحسين بعد حزمة من القرارات التى اعلن عنها الرئيس عبد الفتح السيسي لدعم سوق المال في ظل تسيل المستثمرون لاستثمارته بهم  بسب الذعر الذي تسبب فيه فيروس كورونا.

 

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" خلال تعاملات هذا الأسبوع بنسبة 9.17% ليغلق عند مستوى 10321.97 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 4.55% عند مستوى 1041.22 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 3.74% مغلقًا عند مستوى 1062.6 نقطة وصعد ايضا مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 6.6% مغلقًا عند مستوى 11708.52 نقطة، كما ارتفع مؤشر بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة  بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 728.37 نقطة.

 

وحقق  رأس المال السوقى للبورصة المصرية  ارباحا بقيمة بنحو 23.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 551.5 مليار جنيه.

 

 

 وعلى صعيد قيم التداول وأحجام التداول، فقد بلغ  إجمالى قيمة التداول بالبورصة  هذا اللأسبوع نحو إلى 13.6 مليار جنيه ، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.465 مليار ورقة منفذة على 137 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 16 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.043 مليار ورقة منفذة على 113 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.


وكان الرالرئيس عبد الفتاح السيسي أقر عدد من القرارت لدعم سوق المال المصري، منها توفير البنك المركزي تمويل بقيمة 20 مليار جنيه لشراء الأسهم بالبورصة، ، وخفض قيمة ضريبة الدمغة  على المتعاملون مع تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وخفص مقابل الخدمات على التداول، كما أعلن بنك مصر والأهلي شرائهم أسهم بالبورصة بقيمة 3 مليار جنيه.

أخبار تهمك

عاجل.. تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل بعد أنباء وضعه على جهاز تنفس اصطناعي

منذ حوالي 16 ساعة

محافظ الجيزة يزف خبرًا سارًا بشأن قرية المعتمدية

منذ حوالي 17 ساعة

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

المواطن الذي رأى السيسي بـ"رابعة العدوية" يتحدث لأول مرة لـ"الفجر": كنت رايح الشغل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 16 ساعة

صفقتين من نار.. الأهلي يوافق على ضم الثنائي

منذ ساعة

بعد انفعال السيسي لعدم ارتداء العمال الكمامة.. رئيس الشركة المسؤولة يرد

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ يوم

كلام نهائي.. الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع ثنائي الأهلي

منذ ساعتين

بيان برلماني عاجل للحكومة حول استمرار إصابة الأطباء بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة تدخله لإيقاف انتقال فتحي إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 21 دقيقة

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يضحي بالدينامو لضم هدف ليفربول

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:45 م

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

صفقتين من نار.. الأهلي يوافق على ضم الثنائي

05:44 م

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

03:01 م

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

11:47 ص

الأهلي يكشف حقيقة تدخله لإيقاف انتقال فتحي إلى بيراميدز

04:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر