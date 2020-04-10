البورصة تتفاعل مع قررات "السيسي".. وتربح 23 مليار جنيه هذا الأسبوع

بدأ الأدء العام للبورصة المصرية في التحسين بعد حزمة من القرارات التى اعلن عنها الرئيس عبد الفتح السيسي لدعم سوق المال في ظل تسيل المستثمرون لاستثمارته بهم بسب الذعر الذي تسبب فيه فيروس كورونا.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" خلال تعاملات هذا الأسبوع بنسبة 9.17% ليغلق عند مستوى 10321.97 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 4.55% عند مستوى 1041.22 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 3.74% مغلقًا عند مستوى 1062.6 نقطة وصعد ايضا مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 6.6% مغلقًا عند مستوى 11708.52 نقطة، كما ارتفع مؤشر بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 728.37 نقطة.

وحقق رأس المال السوقى للبورصة المصرية ارباحا بقيمة بنحو 23.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 551.5 مليار جنيه.

وعلى صعيد قيم التداول وأحجام التداول، فقد بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة هذا اللأسبوع نحو إلى 13.6 مليار جنيه ، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.465 مليار ورقة منفذة على 137 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 16 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.043 مليار ورقة منفذة على 113 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.





وكان الرالرئيس عبد الفتاح السيسي أقر عدد من القرارت لدعم سوق المال المصري، منها توفير البنك المركزي تمويل بقيمة 20 مليار جنيه لشراء الأسهم بالبورصة، ، وخفض قيمة ضريبة الدمغة على المتعاملون مع تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وخفص مقابل الخدمات على التداول، كما أعلن بنك مصر والأهلي شرائهم أسهم بالبورصة بقيمة 3 مليار جنيه.