تعرف على خريطة قناة "النهار" لعرض مسلسلات رمضان 2020

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يأتي علينا شهر رمضان الكريم، بالخير والصلاة والصيام وعمل الكثير من الأشياء الجميلة، وينتظر الكثير المسلسلات التي تسعرض في رمضان، ويتنافس النجوم، وأيضاً القنوات التليفزيونية لعرض المسلسلات التي يحبهها ويحب متابعتها.



الفجر الفني يرصد الخريطة النهائية الخاصة بأسماء مسلسلات رمضان التي من المقرر عرضها على قناة النهار



تنافس شبكة قنوات النهار بشدة في موسم رمضان 2020، بعدد من المسلسلات الحصرية، ومن المقرر أن تعرض أكثر من 5 أعمال درامية، التي تناسب جميع الأذواق، ومنها:-



- مسلسل " سلطانة المعز " للفنانة غادة عبد الرازق



- مسلسل " شاهد عيان " للفنان حسن الرداد



- مسلسل " ولاد امبابة " لعدد من نجوم الفن الشعبي على رأسهم سعد الصغير وريكو وابو الليف



- مسلسل " جمع سالم " للنجمة زينة



- مسلسل " حب عمري " للمطرب هيثم شاكر ومنة فضالي