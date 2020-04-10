مجزرة في ريال مدريد.. زيدان يطرد 8 لاعبين على رأسهم الأشقر والمنبوذ





أفادت تقارير صحفية عربية بأنه على الرغم من التوقف الحالي بسبب وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد الذي اجتاح جميع أرجاء العالم إلا أن الأندية الأوروبية تعمل جاهدة من أجل الإستعداد للموسم المقبل.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد والفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق سيكون لديهم الكثير من العمل هذا الصيف بخصوص التعاقدات الجديدة بالإضافة إلى الراحلين عن الفريق.









ورصدت التقارير الصحفية أبرز الأسماء المرشحة للرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف والتي جاءت كالتالي :-





1- لوكا مودريتش: ينتهي عقد النجم الكرواتي في 2021 وقرر الملكي عدم تجديد عقده على الرغم من نية النجم الكرواتي في البقاء في الموسم المقبل إلا أنه قد يضطر للرحيل في حالة تعاقد الملكي مع بوجبا أو فان دي بيك.





2- خيمس رودريجيز: عاد النجم الكولومبي إلى ريال مدريد في الصيف الماضي ولكنه فقد مكانه في التشكيل الأساسي بسبب الإصابات وخيارات زيدان. يعتبر رودريجيز البالغ من العمر 28 عامًا مطلوبا في عدة أندية أبرزها يوفنتوس الإيطالي وسيكون من الراحلين في الصيف المقبل.





3- لوكاس فاسكيز: لم يشارك فاسكيز في الكثير من الدقائق هذا الموسم وبات النجم الإسباني البالغ من العمر 28 عامًا من المرشحين للرحيل عن الميرينجي هذا الصيف وسط اهتمام كبير من نابولي الإيطالي بالتعاقد معه.





4- جاريث بيل: يعتبر رحيل النجم الويلزي البالغ من العمر 30 عامًا من أولوية إدارة الملكي. وعلى الرغم من ذلك، أكد النجم الويلزي رغبته بالبقاء حتى نهاية عقده في 2022 إلا أنه قد يضطر للرحيل هذا الصيف للمشاركة بشكل أساسي قبل بطولة اليورو في العام المقبل.





5- ناتشو فرنانديز: من المتوقع رحيل المدافع البالغ من العمر 30 عامًا من في الصيف المقبل وذلك بسبب عدم مشاركته كثيراً مع الفريق وقد أبدت عدة أندية إيطاليا وإسبانية اهتمامها بالتعاقد معه.





6- ألفونس أريولا: انضم حارس المرمى الفرنسي الى ريال مدريد في الصيف الماضي معاراً من باريس سان جيرمان ومن المتوقع عودته إلى باريس سان جيرمان بينما قد يقوم الملكي بإستعادة الحارس أندري لونين.





7- ماريانو دياز: لم يفز النجم المهاجم الشاب بفرصة لإثبات نفسه هذا الموسم واستمر خارج حسابات زيدان في معظم مباريات الموسم وأصبح من المؤكد رحيله في الصيف المقبل عن صفوف الفريق.





8- إبراهيم دياز: قدم النجم الإسباني آداءً جيدًا في الدقائق القليلة التي خاضها هذا الموسم ويفكر الملمي في إعارته حتى يحصل على المزيد من الدقائق ولكي يواصل نموه وتطوره في المستقبل.



