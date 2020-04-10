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مرتضي منصور يهدد الأهلي.. فهل تحدث الخيانة؟

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
هدد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك نظيره الأهلي بخطف صفقة من صفوف الاحمر خلال فترة  الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط الثنائي حسام عاشور لاعب وسط الأهلي واحمد فتحي الظهير الأيمن بالانتقال للزمالك بعد اعلان رحيلهما عن الأهلي بشكل رسمي عقب نهاية الموسم.

ورفض فتحي تمديد عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري فيما ابلغت لجنة التخطيط حسام عاشور بعدم رغبة فايلر مدرب الفريق في تواجده بالموسم المقبل.

ورد مرتضي منصور في تصريحات على قناة الزمالك على التعاقد مع فتحي وعاشور قائلا: الزمالك يملك الأموال لضم أحمد فتحي وحسام عاشور ولكن القرار النهائي يعود للمدرب كارتيرون.

واضاف: فتحي وعاشور لاعبان كبيران بكل تأكيد، لكن التعاقد معهما ليس بقرار مني كما أننا لاننتهز الفرصة ولا نخطف لاعبين من أنديتهم.

ورد على سؤال إذا طلب كارتيرون التعاقد مع فتحي وعاشور، سيحدث ذلك ليرد قائلا: إذا طلب كارتيرون لبن العصفور سننفذ جميع الطلبات.

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