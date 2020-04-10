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"أمانة جدة" تلزم مراكز التسوق بوضع حاويات مخصصة للقفازات والكمامات

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:22 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
قررت أمانة جدة، بإلزام المراكز التسويقية بوضع حاويات مخصصة للقفازات والكمامات المستخدمة، استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية بما يحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، بما في ذلك متابعة ومراقبة مراكز التسوق.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، أن أمانة جدة ممثلة في البلديات الفرعية ألزمت مراكز التسوق بوضع حاويات مخصصة للقفازات والكمامات المستخدمة والتخلص منها أولا بأول في المواقع المخصصة لها.

وأشار الزهراني، إلى أن ذلك يأتي ضمن إطار حرص الأمانة على التأكد من التزام المنشآت كافة بتنفيذ خطط مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد، والحد من وجود أي احتمالات لانتقال العدوى -لا قدر الله-.

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 364 إصابة جديدة بكورونا؛ ليصل الإجمالى إلى 3651 إصابة، و651 متعافى من الوباء و47 حالة وفاة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، عدم تسجيل أى حالات إصابة بين العالقين السعوديين القادمين من مملكة البحرين، وهناك إجراءات مشددة فى المطارات للكشف عن الحالات و للوقاية من انتشار الإصابة.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد شددت على ضرورة التباعد الاجتماعى للحد من انتشار هذا الوباء، وأن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) تُعد من أهم الإجراءات التي من شأنها التقليل من عدد الإصابات، مؤكدة أن بقاء الناس في منازلهم فيه حماية للمجتمع من انتشار الفيروس.

وأضافت الوزارة فى تصريحات سابقة، أن التزام المجتمع بالإجراءات في هذه المرحلة يُعد أمرا أساسًا، وإجراءً فعّالا لمنع انتقال فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي للمخالطين للحالات الإيجابية حتى تظهر نتائج العينة وحتى تنتهي فترة الحجر الصحي التي تمتد إلى 14يوماً، إلى جانب تقليل الخروج إلى الأماكن العامة وخاصة مواقع التسوق.

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