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موعد عرض راسلمينيا 36 WrestleMania الأخير للمصارعة الحرة كامل

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:42 م
راسلمينيا 36
راسلمينيا 36
موعد عرض راسلمينيا 36 WrestleMania الأخير للمصارعة الحرة كامل

نتابع معكم اليوم موعد عرض راسلمينيا 36 WrestleMania للمصارعة الحرة بدون جمهور لعام 2020 حيث يتزايد البحث على مشاهدة نتائج عرض راسلمينيا الأخير كامل، هذا ويمكن مشاهدة عرض راسلمينيا 36 WrestleMania الأخير كامل 2020 من خلال WWE network وذلك بعد الاشتراك، وتحظى عرض راسلمينيا 36 للمصارعة الحرة بتهافت من عشاق مشاهدة هذه النوعية من الرياضة على متابعة أدق تفاصيلها، وذلك بكافة أقطار العالم، ويعتبر عرض راسلمينيا 36 للمصارعة الحرة حدث رياضي ضخم، وتقام المسابقة لهذا العام بدون جهور نظرا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي يمر بها العالم للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المُستجد كوفيد 19.


موعد عرض راسلمينيا 36 للمصارعة الحرة

ينطلق عرض مهرجان بطولة عرض راسلمينيا 36 للمصارعة الحرة في الحادية عشر مساءً بالتوقيت العالمي جرينتش، الثانية عشر “منتصف الليل” بتوقيت السعودية، الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة، هذا وقد أُقيم العرض على مدار اليومين الماضيين.

وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد المصارعة الحرة WWE  قد حقق خسائر كبرى هذا العام بسبب إقامة العرض بدون جمهور، وذلك بسبب اجتياح وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 العالم من مشرقه لمغربه، وأشارت بعض التقارير الصحفية أن الخسائر قد تخطت حاجز 125 مليون يورو، وذلك بالمقارنة بالعام الماضي.


نتائج عرض رسلمينيا 36

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن التعرف على نتائج عرض بطولة رسلمينيا 36 للمصارعة الحرة، وكذلك كواليس العرض من خلال رابط الموقع الرسمي من هنا .


كيفية مشاهدة عرض راسلمينيا الأخير 36

صرح الاتحاد الدولي للمصارعة الحرة WWE أنه يمكن مشاهدة عرض بطولة راسلمينيا 36 عن طريق WWE Network ويتم العرض من خلال بث مباشر باشتراك مسبوق الدفع، وذلك على شبكة الإنترنت أونلاين، كما يمكن مشاهدة راسلمينيا 36 من خلال  قناة CBS Sports وهي القناة الوحيدة التي تملك حقوق البث الفضائي.

موعد عرض راسلمينيا 36 WrestleMania الأخير للمصارعة الحرة كامل

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