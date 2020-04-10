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رئيس الفيفا يُحذر من استئناف النشاط الكروي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:49 م
رئيس الفيفا
رئيس الفيفا
وكالات
أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن الاستعجال في استئناف النشاط الكروي وسط تفشي وباء كورونا سيكون تصرف غير مسؤول بالمرة.

كورونا، وأبلغ 211 اتحاداً محلياً عضوًا في الاتحاد اليوم الجمعة، بأن مثل هذا التصرف سيكون غير مسؤول.


وتوقف نشاط كرة القدم حول العالم بما في ذلك البطولات المحلية الكبرى، بينما تأجلت بطولة أوروبا 2020 وكأس كوبا أمريكا للعام المقبل.

وقال إنفانتينو في بيان اليوم وجهه "فيفا" خصيصاً لأعضائه "أولوياتنا الأولى ومبدئنا الذي نتبعه في مسابقاتنا ونشجع الجميع على اتباعه هو أن الصحة تأتي في المقام الأول.

"لست بحاجة للتأكيد على أنه لا توجد مباراة أو مسابقة أو دوري يستحق المخاطرة مقابل حياة انسان واحد. ينبغي على الجميع في العالم أن يدركوا هذا بوضوح في أذهانهم".

يأتي ذلك في الوقت الذي تعقد فيه مناقشات حول العالم بشأن كيفية وموعد استئناف الموسم، بينما في بعض الدول الأخرى توجد خلافات بشأن تخفيض اللاعبين لأجورهم خلال فترة التوقف.

وأضاف إنفانتينو "سأكون أكثر من مجرد غير مسؤول عبر إصدار قرار باستئناف المسابقات لو كان الوضع غير آمن بنسبة 100%.

"لو كنا بحاجة للانتظار لفترة أطول يجب أن نفعل ذلك. الانتظار لفترة أطول أفضل من اتخاذ أي مخاطرة".

وجدد إنفانتينو تأكيده بأن "فيفا" يُقيم التأثير المالي للتوقف الحالي حتى يمكنه الإعداد للاستجابة ورد الفعل الصحيح.

وأضاف رئيس فيفا "يجب عليك أن تعرف اننا معك وسنجد الحلول سوياً. لن تكون وحدك أبداً. وسيعرف العالم أين ستذهب الأموال وبنفس قدر الأهمية لماذا ستذهب الأموال إلى جهة معينة.

"في حال تمكنت اللعبة من إجراء نقاش يشارك فيه الجميع بشكل إيجابي يضع في الاعتبار الاهتمام العالمي بالفرد فأنا واثق من أن مستقبلنا سيكون أفضل من ماضينا وسنكون مستعدين بشكل أفضل لما هو قادم".

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