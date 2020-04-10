الصحة العالمية: دول أوروبية عدة تشهد تراجعاً في الإصابات بكورونا





قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، إن "دولا أوروبية عدة تشهد تراجع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19)، وإن تراجع الإصابات وقلة الحاجة للعناية الفائقة مؤشرات جيدة"، مضيفاً أنه "لا بد من الحذر ومواصلة الصرامة في تطبيق التباعد الاجتماعي".





وحذر الدكتور غيبريسوس، من رفع متسرع لإجراءات العزل المتخذة للحد من تفشي وباء كورونا، موضحاً أنّ هذا الأمر قد يتسبب بعودة "قاتلة" للفيروس.





وأضاف: "كما الجميع، منظمة الصحة الدولية ترغب في رؤية رفع القيود. في الوقت نفسه، إنّ التسرع في رفع القيود قد يؤدي إلى عودة قاتلة" للوباء، وأن تراجع الإصابات بالوباء قد يكون بمثل خطورة تفشيه في حال لم يتم التعامل معه على نحو سليم".



