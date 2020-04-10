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معتز التوني يتصدر تريند جوجل

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:11 م
معتز التوني
معتز التوني
مي مرسي
تصدر الفنان معتز التوني، مؤشرات البحث عبر محرك البحث "جوجل" بعد أن قرر العودة الأسبوع القادم لتصوير مشاهده من مسلسل "عمرو دياب" وذالك بالتزامن مع وفاة والدته والذي تلقى عزائها أمس بحضور عدد من الفنانين المشاركين في مسلسل "عمرو دياب" والمقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل.

وتعتبر والدة الفنانة معتز التوني هي حماة الإعلامي عمرو الليثي، والذي حضر العزاء وتلقاه من الحاضرين، وتوفت والدة معتز التوني بعد صراع طويل مع المرض.

وحرص "التوني" إلى العودة لتصوير مسلسل "عمرو دياب" بسبب اقتراب الموسم الرمضاني المقبل، والذي ينقصه 14 يوم فقط ويشارك في هذا العمل عدد من الفنانين وأبرزهم نجوم مسرح مصر مصطفى خاطر وعلي ربيع وأيضا أحمد محمود ونهال عنبر وهو من انتاج شركة سينيرجي.

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