في ظل تفشي وباء كورونا.. روسيا تسجل ارتفاعا في مبيعات السيارات!

سجلت روسيا ارتفاعًا ملحوظًا في مبيعات السيارات، في الوقت الذي تعاني فيه صناعة السيارات ومبيعاتها بشكل واضح حول العالم بسبب تفشي وباء كورونا.





وجاء ارتفاع مبيعات روسيا للسيارات بعد إغلاق الوكلاء في جميع أنحاء البلاد كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا، فقد توجه المشترون إلى الشراء عبر الإنترنت، حيث تم بيع 160,640 سيارة جديدة خلال شهر مارس بالمقارنة مع شهر مارس من العام الماضي فقد زادت مبيعات السيارات بمقدار 23% وفقاً لموقع Autonews Europe.



