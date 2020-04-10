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في ظل تفشي وباء كورونا.. روسيا تسجل ارتفاعا في مبيعات السيارات!

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سجلت روسيا ارتفاعًا ملحوظًا في مبيعات السيارات، في الوقت الذي تعاني فيه صناعة السيارات ومبيعاتها بشكل واضح حول العالم بسبب تفشي وباء كورونا.

وجاء ارتفاع مبيعات روسيا للسيارات بعد إغلاق الوكلاء في جميع أنحاء البلاد كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا، فقد توجه المشترون إلى الشراء عبر الإنترنت، حيث تم بيع 160,640 سيارة جديدة خلال شهر مارس بالمقارنة مع شهر مارس من العام الماضي فقد زادت مبيعات السيارات بمقدار 23% وفقاً لموقع Autonews Europe.

وعن سبب ارتفاع مبيعات روسيا للسيارات، فإن وراء التوجه الكبير للشراء، هو خوف الشعب الروسي من انخفاض العملة بشكل أكبر وارتفاع أسعار السيارات في المستقبل القريب.

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