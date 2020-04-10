تركيا تتخطى حاجز الـ 1000 حالة وفاة بفيروس كورونا





أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم الجمعة، بتسجيل 98 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1006 حالة.





وأضاف قوجة: أنه تم تسجيل 4747 إصابة جديدة بكورونا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 47029 حالة، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 2423 شخصا، مع شفاء 281 منهم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، و تم فحص ما مجموعه 30864 شخصا.



