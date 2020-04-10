خبير: العالم لن يتعافى من تداعيات الكورونا قبل عامين

أشاد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، بمبادرات الحكومة المصرية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال اشتراك عدد من الجهات المعنية مثل وزاراتي الزراعة والداخلية والقوات المسلحة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأوضح "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، والمُذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن هذه المبادرات لتحقيق العدالة الاجتماعية، وإعادة توازن المعيشة للمواطن المصري، خصوصًا وأن القيادة السياسية تشعر بمعاناة المواطن المصري في ظل غلاء الأسعار العالمي قبل المحلي.



وأوضح أن العالم بعد وجود فيروس كورونا المستجد وتهديده للأسواق والاقتصاد العالمي والذي لن يتعافى قبل عامين إذا تم إيجاد مصل للفيروس خلال شهر أبريل، منوهًا بأن مصنع العالم وهي الصين توقفت عن العمل وهو ما يُعطي فرصة ذهبية للمصانع المصرية لإيجاد منتجات في السوق المصري، وهو ما جعل الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي تطلق مبادرة إحياء المصانع.



وأشار إلى أن التجار من المفترض أن يكون لهم مبادرات غير مبادرات الحكومة، خصوصًا وأن السوق المصري لا يمتلك ثقافة تخفيض الأسعار لعدم وجود آلية لضبط الأسعار من قبل الحكومة.



ونوة بأن الأجهزة الرقابية تقوم بدور محترم، مقدمًا التحية لأجهزة وزارة الداخلية لضبط عدد كبير من المحتكرين، لافتًا إلى أن جهاز حماية المستهلك لا يملك الآلية التى تمكنه من العمل مثل الدول الخليجية مما يجب تفعيلها تشريعيًا لنتمكن من توحيد سعر لكل المنتجات بتوجيه من الحكومة المصرية وليس التجار أنفسهم.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.



وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.



وأكد متحدث الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

