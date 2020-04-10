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الخارجية السعودية تؤكد تمديد فترة تسجيل المواطنين الراغبين بالعودة للمملكة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:18 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أكد مدير مركز الاتصال والإعلام بوزير الخارجية السعودية، أحمد الطويان، أنه تم تمديد فترة تسجيل المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة إلى 14 إبريل.

وأضاف، في مداخلة في كلنا مسؤول على القناة السعودية، أن التسجيل متاح عبر المنصة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن أعداد من سجلوا حتى الآن تجاوز 70 ألف مستفيد.

وأكد أن ذلك يأتي امتدادًا للتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 364 إصابة جديدة بكورونا؛ ليصل الإجمالى إلى 3651 إصابة، و651 متعافى من الوباء و47 حالة وفاة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، عدم تسجيل أى حالات إصابة بين العالقين السعوديين القادمين من مملكة البحرين، وهناك إجراءات مشددة فى المطارات للكشف عن الحالات و للوقاية من انتشار الإصابة.

كانت وزارة الصحة السعودية قد شددت على ضرورة التباعد الاجتماعى للحد من انتشار هذا الوباء، وأن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) تُعد من أهم الإجراءات التي من شأنها التقليل من عدد الإصابات، مؤكدة أن بقاء الناس في منازلهم فيه حماية للمجتمع من انتشار الفيروس.

وأضافت الوزارة فى تصريحات سابقة، أن التزام المجتمع بالإجراءات في هذه المرحلة يُعد أمرا أساسًا، وإجراءً فعّالا لمنع انتقال فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي للمخالطين للحالات الإيجابية حتى تظهر نتائج العينة وحتى تنتهي فترة الحجر الصحي التي تمتد إلى 14يوماً، إلى جانب تقليل الخروج إلى الأماكن العامة وخاصة مواقع التسوق.
 

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