في عيد ميلادها .. خمس أسباب جعلت الجمهور يقع في حب صبا مبارك

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تحتفل اليوم الفنانة الأردنية صبا مبارك، بعيد ميلادها ال 44، والتي تعد إحدى فنانات الوطن العربى التي استطاعت أن تثبت تواجدها في السينما والدراما المصرية من خلال العديد من الأعمال الناجحة في السنوات الماضية، وهناك عدة أسباب جعلت الجمهور يقع في حبها، تنوعت بين الموهبة والجمال والأناقة وغيرها من المقومات، التي أهلتها لتكون اسمًا لامعًا بين ممثلات جيلها.



_الأناقة:



أزياء متعددة الصيحات من مختلف العلامات التجارية تلجأ إليها "صبا" في الكثير من إطلالاتها اليومية، بالإضافة إلى المهرجانات والمناسبات الفنية، كثيرًا ما يشيد بها محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار، لبساطة تصميمها وتناسبها مع طبيعة جسدها.





مرآة قضايا المرأة:



جسدت الفنانة صبا مبارك طوال مسيرتها الفنية عدة أعمال فنية كانت فيها بمثابة مرآة المرأة، بدأتها بالمسلسل الأردني "قمر وسحر" في العام 1998، أظهرت خلالها عددًا من القضايا التي تشغل قطاع واسع من الفتيات، فمن تأخر سن الزواج وحتى الحكايات اليومية للكثيرات تنوعت أعمالها الفنية التي لاقت شعبية كبيرة في الوطن العربي



وجسدت شخصية "أحلام" بمسلسل "حكايات بنات" عبرت عن الكثير من الفتيات اللاتي يطمحن لتحقيق ذواتهن إلى جانب السعي وراء الاستقرار العاطفي، وهذه الشخصية أثرت في البنات بشكل كبير جداً، وحققت نجاحاً كبيراً.







- عفوية التعامل على السوشيال ميديا:





لقطات عفوية تحرص "صبا" على مشاركتها صباحًا مع جمهورها على حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، تأتي أغلبها بإطلالة طبيعية دون "مكياج" أو تعديلات على الصور، كما تعتاد التأكيد دومًا عبر التعليقات المرفقة بها، ما يعتبره الكثير من متابعيها تعبيرًا عن ثقتها بنفسها وجمالها الطبيعي دون افتعال.









الأم العاملة الناجحة:



حاصلة على شهادة البكالوريوس في المسرح من «جامعة اليرموك» في إربد عام 2001، بدأت الأرتباط بالفن عن طريقة والدتها الفنانة "حنان الاغا"وخالتها الممثلة "هيفاء الآغا" وكان مسلسل قمر وسحر بعام 1998 أولى خطواتها في التمثيل، وتعد حالياً من نجمات الصف الأول في الدراما العربية بسبب قيامها العديد من البطولات التلفزيونية، ورغم ذلك فهي أم ولديها طفل "عمار".





الجوائز التي حصلت عليها:



_جائزة الايمي التي حصل عليها مسلسل الاجتياح.

_جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان المسرح العربي.

_إيطاليا: جائزة أفضل ممثلة في «مهرجان الشرق الأوسط».

_الأردن: 2009 – جائزة أفضل ممثلة.

_ الإمارات العربية المتحدة: 2009 – جائزة للدراما عن دوره في مسلسل بلقيس في دبي.

_ الأردن: 2010 – جائزة أفضل ممثلة.





الموهبة الفنية:



لديها إمكانيات تمثيلية تميزها" عن قريناتها بالجيل الحالي من الممثلات، فاستطاعت إثبات نفسها من خلال عدد من الأعمال الدرامية المتوالية، منها مسلسل "طايع" الذي جسدت خلال دور "مهجة" الشابة الصعيدية التي تقع في حيرة الاختيار بين حبيبها وعائلتها، وهو ما حظى بإشادة من النقاد والجمهور بعد عرضه، ولها العديد من الأدوار التي دائماً تجعلها مميزة.