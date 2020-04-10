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توقف قطار بضائع بمزلقان "الزيتون" في بني سويف

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:28 م
ارشيفية
ارشيفية
احمد فتحي الدسوقي

تسبب تعطل جرار قطار بطائع، مساء اليوم الجمعة، في توقف القطار رقم "3290 بضائع" بمزلقان قرية "الزيتون" التابعة لمركز ناصر، شمال محافظة بني سويف.

وأكد مصدر بالسكة الحديد ببني سويف، أن القطار قادم من القاهرة ومتجهًا إلى محافظة المنيا، وحدث عُطل بالجرار، وفشلت محاولة إصلاحه، فتوقف بمزلقان "الزيتون" انتظارًا لإحضار جرار آخر لسحب القطار، واستكمال رحلته.

وأضاف المصدر، أنه لم ينتج عن الحادث، أية خسائر مادية أو بشرية، مشيرًا إلى أن تعطل القطار على القضبان لم يؤثر على حركة قطارات خط الوجه القبلي، بعد تشغيل الخط البديل.
 
وفي سياق منفصل، شًدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة وصفى عبد الله، بشأن الحملات التي تنفذها المديرية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من مباحث التموين، والصحة والطب البيطري، والتي أسفرت عن تحرير 26 محضر بواقع 5 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر لعدم وجود ميزان حساس، و3 محاضر للتوقف عن الإنتاج، و2 محضر للتصرف في حصة الدقيق، و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لتجميع أسطوانات بوتاجاز، ومحضر لحيازة مستلزمات طبية مجهولة المصدر.

وأوضح المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين،أن الحملات تمكنت أيضا من ضبط 100 أسطوانة بوتاجاز، وعدد 126 شيكارة دقيق بلدي مدعم، و325 عبوة مستلزمات طبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، حيث تم التحفظ على كميات الألبان وتحرير محضر وإحالة الواقعة.

وأضاف وكيل التموين أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات المحافظ،وبالتنسيق مع مباحث التموين بمديرية الأمن والجهات ذات الصلة من الطب البيطري والصحة والوحدات المحلية وذلك ضمن خطة المحافظة بتشديد الرقابة والتفتيش الدوري على الأسواق والمحلات ومخازن السلع ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية من خلال حملات مفاجئة، لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة وتطبيق القانون على المخالفين.

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