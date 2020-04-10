الجمهور يهنئ صبا مبارك بعيد ميلادها

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هنأ عدد كبير من الجمهور الفنانة الأردنية صبا مبارك، من خلال مشاركتهم لفيديو وهم يهنئوها من جميع دول العالم العربي ومنهم مصر والسودان والأردن.



وشاركت "مبارك" الفيديو والذي جمع فيديوهات جميع الأشخاص الذين احتفلو معها معها بعيد ميلادها من خلال تهنأتهم لها، وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وشكرت الفنانة الأردنية صبا مبارك جمهورها على ذالك وعبرت فرحتها قائلة "بحبكم كتير ما بتتخيلو قديش فرحتوني.. شكرا شكرا شكرا مش عارفة حتى شو اكتبلكم الله يخليلي إياكم... حبكم وتقديركم الي شي رح اشيلو بقلبي وفوق راسي".



وتحتفل صبا مبارك اليوم الجمعة 10أبريل بعيد ميلادها ال44،والتي اعتادت على مشاركة جمهورها بالكثير من الإطلالات المميزة التي تجذب إليها الجمهور.

