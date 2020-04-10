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أكثر من 70 مليون يورو.. ريال مدريد يُقرر ضم الهداف

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:34 م
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع نجم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك من أجل الإستعداد للموسم المقبل.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن زين الدين زيدان يخطط لتدعيم خط هجوم الملكي بسبب وصول مهاجم الفريق الفرنسي كريم بنزيما إلى الثانية والثلاثون من عمره بالإضافة إلى عدم انسجام المهاجم الصربي لوكا يوفيتش مع الفريق.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فلورنتينو بيريز يجهز عرضًا لتعاقد مع هالاند البالغ من العمر 19 عامًا على الرغم من أن النجم النرويجي يمتلك شرط جزائي في عقده مع بروسيا دورتموند الألماني الذي يمتد حتى صيف 2021 تبلغ قيمته 70 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرغب في التوقيع مع النجم النرويجي في الصيف المقبل عن طريق تقديم عرضًا أكبر بقليل من 70 مليون يورو وهو مبلغ سيوافق عليه مسئولو بروسيا دورتموند.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رغبة هالاند ستكون مفتاح إنضمامه إلى ريال مدريد بالإضافة إلى العلاقة الرائعة بين المدير العام لدورتموند هانز يواخيم فاتسكه وفلورينتينيو بيريز رئيس الملكي.

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