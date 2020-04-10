بالذكاء الاصطناعي.. طبيب مصرى يكشف عن دواء يوقف نمو فيروس كورونا

كشف الدكتور كريم عبدالعزيز، المدير التنفيذي لشركة مندل المتخصصة في مجالات الطب وتعمل بطريقة الذكاء الاصطناعي، عن دواء يوقف نمو فيروس كورونا.



وأضاف، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن البيت الأبيض بالولايات المتحدة الامريكية، قرر جمع كافة الأبحاث وعددها يصل لـ 50 ألف بحث الخاصة بـ فيروس كورونا لدراستها، مشيرا إلى أن الشركة ستعمل على قراءة آلاف الأبحاث فى دقائق معدودة عكس البشر الذين قد يستغرقوا سنوات لقراءة الأبحاث.



وتابع: "بدأت في دراسة الأبحاث التي جمعها البيت الأبيض، حيث يتمكن طبيب من توجيه أسئلة عن فيروس الكورونا ويتم الإجابة عليها فى دقائق، لافتا إلى أن فيروس "كورونا" اكتشف عام 1933، وتم إجراء آلاف الأبحاث عليه.



وأوضح، أن أحد الأطباء وجه سؤال إلى سيستم الشركة عن الأدوية الفعالة لوقف فيروس كورونا خلال السنوات الماضية؟، لافتا إلى أن المفاجأة كانت دواء متواجدا فى كافة صيدليات دول العالم ومنها مصر يتم استخدامه لعلاج الضغط.



وأشار المدير التنفيذي لشركة مندل المتخصصة فى مجالات الطب إلى أن الدواء هو دواء علاجي ووقائي بني على أبحاث أجريت من عام 2006 وحتى 2019.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.



وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.



وأكد متحدث الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



