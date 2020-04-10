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تصريح ناري من مرتضى منصور بشأن التعاقد مع أحمد فتحي
الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:41 م
حسام مجدي
تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أنباء التعاقد مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "بعض وسائل الإعلام قالت إنني طلبت التعاقد مع حسام حسن وطاهر محمد طاهر وكريم العراقي ونبيل عماد دونجا ولكننا لم نطلب التعاقد مع أي لاعب من هؤلاء".
وتابع رئيس الزمالك: "لدي الأموال التي تمكنني من التعاقد مع أي لاعب، بشرط أن تكون هناك حاجة فنية له".
وأنهى مرتضى منصور حديثه قائلا: "عدم التعاقد مع أحمد فتحي هو رؤية فنية لمدرب الفريق ولكن اللاعب تعرض للإهانة داخل الأهلي".
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