تصريح ناري من مرتضى منصور بشأن التعاقد مع أحمد فتحي





تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أنباء التعاقد مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "بعض وسائل الإعلام قالت إنني طلبت التعاقد مع حسام حسن وطاهر محمد طاهر وكريم العراقي ونبيل عماد دونجا ولكننا لم نطلب التعاقد مع أي لاعب من هؤلاء".





وتابع رئيس الزمالك: "لدي الأموال التي تمكنني من التعاقد مع أي لاعب، بشرط أن تكون هناك حاجة فنية له".





وأنهى مرتضى منصور حديثه قائلا: "عدم التعاقد مع أحمد فتحي هو رؤية فنية لمدرب الفريق ولكن اللاعب تعرض للإهانة داخل الأهلي".



