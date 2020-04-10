أزمة السيولة تضغط على قطر وتدفعها للإقتراض (فيديو)

في مؤشر جديد على أزمة السيولة المالية التي تعيشها قطر، لجأت الدوحة للعام الثالث على التوالي إلى إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية، التي تعيشها خلال السنوات الأخيرة وسط تراجع حاد في أسعار النفط وركود اقتصادي محتمل بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، كما لجأت أيضاً إلى تأجيل ترسية عقود مشروعات حكومية بقيمة 8.2 مليار دولار أمريكي.





وبحسب "إندبندنت عربية"، ستصدر قطر السندات على 3 شرائح الأولى لأجل 5 سنوات بقيمة ملياري دولار، والثانية لأجل 10 سنوات بقيمة 3 مليارات دولار وسندات لأجل 30 عاماً بقيمة 5 مليارات دولار، كما تنعكس الضغوط على اقتصاد قطر في تصاعد الالتزامات المالية واللجوء إلى الاقتراض محليا وخارجيا، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".



