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أخذ 10 عينات لأشخاص تحولوا من العاصمة لجندوبة خلسة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:24 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
قامت خلية الأزمة بجندوبة بالتنسيق مع مصالح الصحة، يوم أمس الخميس 09 أفريل 2020، بأخذ 10 عيّنات للتحاليل حول فيروس كورونا المستجد، لـ4 اشخاص متواجدين بالحجر الصحي الإجباري.

وقد أصدرت خلية الأزمة بجندوبة بلاغا، أفادت به أن التحاليل أخذت لأشخاص متواجدين بالحجر الصحي الإجباري، تم وضعهم الليلة الفارطة في ساعة متأخرة بعد عودتهم خلسة من العاصمة، و 3 أشخاص حضروا لقسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بجندوبة، وعائلة تتكون من 3 أشخاص اصيلي منطقة الخشاينية و ذلك بعد عودتهم خلسة من العاصمة أيضا.

كما أشار البلاغ الصادر عن خلية الأزمة بجندوبة، إلى أن الطبيب المشرف على أخذ العيّنات، أفاد أن العائلة المذكورة تخلو من أعراض الفيروس، ولمزيد التثب وقع أخذ العيّنات.

وجاء بالبلاغ ذاته، انه سيقع التعامل قانونيا مع الصفحات التواصل الاجتماعي التي تثير الهلع و الخوف في صفوف المواطنين، وسيتم تتبعها عدليا لما تسببه أخبارهم الزائفة من خوف وبلبلة.

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