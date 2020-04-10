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نجم برشلونة يهرب من جحيم كيكي سيتين

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:41 م
بوابة الفجر
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تلقى نجم فريق برشلونة الإسباني العديد من العروض المغرية للرحيل عن الكامب نو في الصيف المقبل.

ذكرت صيحفة سبورت الكتالونية أن عثمان ديمبيلي تلقي عروض من كبار الاندية الاوروبية للرحيل عن برشلونة عقب نهاية الموسم.

وكتبت الصحيفة في تقريرها: لماذا نصف العالم يُحب عثمان ديمبلي، لأنه لا يوجد فق العالم سوى ثلاث أو أربع أجنحة مثله سريع, مهاري, يستخدم القدمين اليسرى واليُمنى بنفس الجودة.


فيما كتبت صيحفة لاجازيتا الايطالية اليوم في تقريرها: إنتر ويوفنتوس مُهتمين بـ التعاقد مع عُثمان ديمبلي، سعره في السوق 70 مليون يورو وهناك تفكير في برشلونة بدمجه ضمن عملية لوتارو مارتينيز

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