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"القريات": الحالة الجديدة المصابة بـ كورونا المستجد لمقيم سوداني

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أكد المتحدث باسم الشؤون الصحية بمحافظة القريات، نايف الفندي، أن الحالة الجديدة المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بمنطقة الحدود الشمالية في مدينة عرعر، هي لمقيم سوداني الجنسية يعمل مندوبًا للنقل التجاري وكان في زيارة عمل قبل عدة أيام إلى محافظة القريات.

جاء ذلك في بيان لـ  "متحدث الشؤون الصحية"، أكد فيه أنه فور إبلاغ صحة القريات بالحالة قامت على الفور مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ كل التدابير الاحترازية للكشف والمعاينة والأقفال والتعقيم لكل الأماكن التي قام المصاب بزيارتها.

ووفق البيان، تم اتخاذ الإجراءات الطبية الصحيحة مع كل الأشخاص المشتبه بمخالطتهم للمصاب طبقًا لإجراءات وزارة الصحة في هذا الشأن فيما يتم توسيع دائرة التقصي لكل من خالط المصاب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتم حجر بعض الأشخاص والذين يشتبه باختلاطهم وتعاملهم مع المصاب.

ودعت "صحة القريات"، الجميع لعدم الخوف أو بث شائعات وتناقلها ونصحت بالبقاء في المنازل للسلامة العامة.

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 364 إصابة جديدة بكورونا؛ ليصل الإجمالى إلى 3651 إصابة، و651 متعافى من الوباء و47 حالة وفاة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، عدم تسجيل أى حالات إصابة بين العالقين السعوديين القادمين من مملكة البحرين، وهناك إجراءات مشددة فى المطارات للكشف عن الحالات و للوقاية من انتشار الإصابة.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد شددت على ضرورة التباعد الاجتماعى للحد من انتشار هذا الوباء، وأن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) تُعد من أهم الإجراءات التي من شأنها التقليل من عدد الإصابات، مؤكدة أن بقاء الناس في منازلهم فيه حماية للمجتمع من انتشار الفيروس.

وأضافت الوزارة فى تصريحات سابقة، أن التزام المجتمع بالإجراءات في هذه المرحلة يُعد أمرا أساسًا، وإجراءً فعّالا لمنع انتقال فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي للمخالطين للحالات الإيجابية حتى تظهر نتائج العينة وحتى تنتهي فترة الحجر الصحي التي تمتد إلى 14يوماً، إلى جانب تقليل الخروج إلى الأماكن العامة وخاصة مواقع التسوق.


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