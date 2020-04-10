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3 عروض مغرية لنجم الأهلي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:49 م
بوابة الفجر
بدأت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي الاستماع للعروض المقدمة للمغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول بعد نهاية اعارته مع فريق الاتفاق السعودي بنهاية الموسم الجاري.


وفتحت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح مناقشات مع فايلر المدير الفني للفريق حول موقف وليد أزارو خاصة بعد وصول الكثير من العروض للاعب.


وتلقى أزارو3 عروض رسمية من أندية خليجية ولكن حتي الآن لم يحسم الأهلي الموقف النهائي من بقاء اللاعب أو بيعه في الصيف المقبل .


وتنتظر لجنة التخطيط قرار فايلر النهائي بشأن مصير المهاجم المغربى الذى رحل من الأهلى فى يناير الماضى للاتفاق لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

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