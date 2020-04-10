كورونا.. بعثة "الناتو" في كوسوفو تعلن تسجيل أول إصابة بالفيروس





أعلنت بعثة حلف الشمال الأطلسي "الناتو" لحفظ السلام في كوسوفو، مساء اليوم الجمعة، أن أحد أفرادها ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، موضحة أن "هذا الأمر لن يكون له أي تأثير على عملها في البلاد"، ولم تدل بتفاصيل عن جنسية المصاب.





ولحلف شمال الأطلسي قوات في كوسوفو قوامها 3500 فرد من بينها 659 من الولايات المتحدة، وسجلت كوسوفو نحو 227 حالة إصابة بفيروس كورونا من بينها سبع وفيات.



