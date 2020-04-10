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كورونا.. بعثة "الناتو" في كوسوفو تعلن تسجيل أول إصابة بالفيروس

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:35 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت بعثة حلف الشمال الأطلسي "الناتو" لحفظ السلام في كوسوفو، مساء اليوم الجمعة، أن أحد أفرادها ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، موضحة أن "هذا الأمر لن يكون له أي تأثير على عملها في البلاد"، ولم تدل بتفاصيل عن جنسية المصاب.

ولحلف شمال الأطلسي قوات في كوسوفو قوامها 3500 فرد من بينها 659 من الولايات المتحدة، وسجلت كوسوفو نحو 227 حالة إصابة بفيروس كورونا من بينها سبع وفيات.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و 638 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 100 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 369 ألف شخص للشفاء، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولي عالمياً من جهة عدد الإصابات بتسجيلها أكثر من 450 ألف حالة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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