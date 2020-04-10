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نقل 17 مصابا بفيروس كورونا من قبلي إلى المنستير

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أكد المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر مكني، انه إلى جانب العشر أشخاص الحاملين لفيروس كورونا الذين تم نقلهم مؤخرا الى مركز الايواء الصحي بولاية المنستير، قد تم صباح اليوم نقل 17 شخص من بين الحاملين لهذا الفيروس.

وشدّد مكني في تصريح للإذاعة التونسية، أن نقل المصابين يأتي في اطار الخطة الوطنية لمقاومة فيروس كورونا، حيث سيخضعون الى بروتوكول علاجي متكامل يساعد في مزيد تعافيهم من المرض. 

هذا وتجدر الإشارة، أنه لم يتم تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا يوم أمس بالجهة، ليبقى عدد الحالات المؤكدة إلى غاية يوم أمس 39 حالة، منها حالة وحيدة وافدة من فرنسا و38 حالة محلية، على علاقة بهذه الحالة الوافدة.

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