استمرار أعمال التطهير والتعقيم في الشرقية (صور)

استمرت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، في أعمال التطهير اليومية لجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت العامة.





شملت أعمال التطهير، وفقا لبيان صحفي اليوم الجمعة، محلات بيع الطيور، ومراكز الشرطة، والسجون، ومحطات السكك الحديدية، ومواقف السيارات، وماكينات الصرافة، والمحال التجارية، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وغيرها، حيث تم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت الصحية، وأماكن التجمعات، وتم الرش بالكلور بالنسب المحددة طبقا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية..





وفي سياق متصل، قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ علي تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه العمومية، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، ومحلات بيع الأسماك، وتنظيف الطيور، والمجازر، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.





من جانبه قدم وكيل الوزارة الشكر لجميع فريق العمل علي المجهود المكثف المتواصل والمستمر والمكثف يوميًا، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.





ومن ناحية أخرى، قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بزيارة لمركز صحة الأسرة الجديد بالحي العاشر غرب بمدينة العاشر من رمضان يرافقه نائب مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومديرة الإدارة الصحية بالعاشر، لدراسة مقترح جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان بتخصيص المركز الجديد لاستقبال حالات الأمراض التنفسية بمدينة العاشر من رمضان، علي الطبيعة.





جاء ذلك في حضور رئيس لجنة الصحة بجمعية المستثمرين، وتم تفقد جميع غرف المركز والمكون من ثلاث طوابق، ومناقشة التجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة لذلك، والإمكانات المتاحة، والاحتياجات اللازمة من القوي البشرية، ودراسة الأماكن المخصصة لكل قسم طبي، وأماكن تواجد الفريق الطبي، وغرف الكشف، ومناقشة خط سير المريض، وأماكن الصيدليات.





كما كلف وكيل الوزارة مديرة إدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية، بزيارة المركز غدا؛ لمعاينة المعمل في حضور الشركة الهندسية لإجراء بعض التعديلات وفقًا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي.



