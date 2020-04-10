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برلماني: تناول "السوشيال ميديا" للوضع في قرية الهياتم "جرح الأهالي"

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:56 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال محمد مرعي، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة، إنه سيتم إعلان قرية الهياتم يوم الاثنين المقبل بعد انتهاء فترة الحجر الصحي البقعة الأكثر أمنا على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأشار "مرعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" االمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر "، مساء الجمعة، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية تجاه أهل القرية، حيث تم عزل الحالات الإيجابية لفيروس كورونا، وهناك نحو 600 شخص من المخالطين جاءت نتيجتهم سلبية.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة، أن تعداد قرية الهياتم يصل إلى 33 ألف نسمة، معلقا: "فيروس كورونا ابتلاء من الله، وربنا لما يبتلي أحد بيكون بيعزه"، مؤكدا أن القرية آمنة تماما، منوها بأن تناول "السوشيال ميديا" لما حدث في القرية جرح أهالي الهياتم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.

وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.

وأكد متحدث الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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