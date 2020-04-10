Advertisements

النقد الدولى يبدأ أولى إجراءاته لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:51 م
الاقتصاد العالمي
الاقتصاد العالمي
رويترز

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الجمعة تشكيل مجموعة استشارية خارجية جديدة لإبداء الرأي في تحديات السياسات، بما في ذلك ما يتعلق بجائحة فيروس كورونا وتأثيرها الاقتصادي الهائل.

 

تضم المجموعة مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين وخبراء وأكاديميين من القطاع الخاص، من بينهم ثارمان شانموجاراتنام، رئيس سلطة النقد في سنغافورة، والرئيسة التنفيذية لمجموعة سانتاندير آنا بوتين.

 

وقال صندوق النقد إن الفريق سيجتمع مع جورجيفا ومسؤولين كبار آخرين بالصندوق عدة مرات سنويا.

أخبار تهمك

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 18 ساعة

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

منذ حوالي 8 ساعات

صفقتان من نار.. الأهلي يوافق على ضم الثنائي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مجزرة في ريال مدريد.. زيدان يطرد 8 لاعبين على رأسهم الأشقر والمنبوذ

منذ أقل من ساعتين

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. فايلر يقرر التخلص من 5 لاعبين في الصيف

منذ ساعة و 8 دقيقة

بعد انفعال السيسي لعدم ارتداء العمال الكمامة.. رئيس الشركة المسؤولة يرد

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة تدخله لإيقاف انتقال فتحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي منصور يهدد الأهلي.. فهل تحدث الخيانة؟

منذ أقل من ساعتين

تصريح ناري من مرتضى منصور بشأن التعاقد مع أحمد فتحي

منذ 34 دقيقة

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 22 ساعة

بيان برلماني عاجل للحكومة حول استمرار إصابة الأطباء بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

3 عروض مغرية لنجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الصحة العالمية: نحن الآن في مرحة الذعر.. هناك مرض فتاك ينتشر

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:45 م

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

صفقتان من نار.. الأهلي يوافق على ضم الثنائي

05:44 م

مرتضي منصور يهدد الأهلي.. فهل تحدث الخيانة؟

06:33 م

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

11:47 ص

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

03:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر