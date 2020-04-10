ضبط عاطل أوهم موظفا بقدرته على تعيين أبنائه بوزارة العدل

ضبطت مباحث الأموال العامة برئاسة العميد صلاح أبو سحلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، شابا بنجع حمادي، أوهم موظف من سوهاج، بتعيين أبنائه للعمل في وزارة العدل، نظير تقاضيه مبالغ مالية.



وتلقى اللواء حازم عبد الرحمن، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، واللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بقيام "م.أ"، 33 عامًا، مقيم بنجع حمادي، لا يعمل حاصل على دبلوم فني صناعي، أوهم موظف من محافظة سوهاج، بنفوذه وقدرته على توظيف 2 من أبنائه نظير تقاضيه 150 ألف جنيه، لتعيينهم في وزارة العدل.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.



كما تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، برئاسة العميد صلاح أبو سحلي، مدير الإدارة، من ضبط موظف سابق، مقيم أبو تشت، لاستيلائه على مبالغ مالية تصل أكثر من مليون جنيه، من بعض المواطنين، وإيهامهم بنفوذه لتوظيف أبنائهم بوظائف حكومية نظير مبالغ مالية.



وتلقى اللواء حازم عبد الرحمن، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، واللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام "أ.م"، 63 عامًا، موظف حكومي سابق، بإيهام عدد من المواطنين بتعدد علاقاته ونفوذه لدى المسئولين بمؤسسات حكومية وشركات البترول، وقدرته على توظيف المواطنين، والنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ أكثر من مليون جنيه، عبر حوالات بريدية، إلا أنه قام بالنصب عليهم وتهرب من رد المبالغ المالية إليهم.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر رقم 1466 إداري مركز أبو تشت، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.



فيما ضبط عبداللاه خبير، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، "سايبر وبلايستيشن"، كان يعمل أثناء وقت حظر التجوال، بمدينة نجع حمادي.



وتمكنت الحملة التي أشرف عليها اللواء أحمد عبدالنظير، نائب مدير أمن قنا، من ضبط عدد من أجهزة الكومبيوتر و"أجهزة البلايستيشن"، التي يديرها شقيقان، يدعيان "وجدي وجون.ج.ش"، مقيمان نجع حمادي.

