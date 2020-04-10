Advertisements

محافظ البحر الأحمر: التجمعات ممنوعة في شم النسيم.. والمتنزهات مغلقة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:01 م
ارشيفية
ارشيفية
محمد طه
أعلن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أننا مستمرون فى حملات إزالة الإشغالات والتعديات على أراضى أملاك الدولة، مشيرًا إلى أنه تم إزالة 5000 متر مبانى تعديات تمت خلال فترة حظر التجوال.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه يتم معاقبة المتعدين على أراضى الدولة وكذلك معاقبة المقاولين الذين قاموا بالعمل دون الإطلاع على سلامة رخص المبانى.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، لن نسمح بتجمعات فى أعياد الربيع وشم النسيم حرصًا على سلامة المواطنين، وجميع الشواطئ والحدائق العامة مغلقة، لافتًا إلى أنه سيتم استغلال تلك الفترة فى إجراء أعمال صيانة وتطوير للشواطئ العمومية بالغردقة.

اقرأ أيضا.. الصحة تعلن آخر تطورات فيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالة وفاة.


وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

أخبار تهمك

صفقتان من نار.. الأهلي يوافق على ضم الثنائي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

"الفجر" تعتذر لمتابعيها في السعودية على نشر خبر غير صحيح

منذ نصف ساعة

الأهلي يكشف حقيقة تدخله لإيقاف انتقال فتحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

3 عروض مغرية لنجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. فايلر يقرر التخلص من 5 لاعبين في الصيف

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

منذ حوالي 22 ساعة

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة: 17 حالة وفاة و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ ثلث ساعة

تصريح ناري من مرتضى منصور بشأن التعاقد مع أحمد فتحي

منذ أقل من ساعة

مرتضي منصور يهدد الأهلي.. فهل تحدث الخيانة؟

منذ ساعتين

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

منذ حوالي 9 ساعات

بيان برلماني عاجل للحكومة حول استمرار إصابة الأطباء بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

منذ حوالي 6 ساعات

بعد انفعال السيسي لعدم ارتداء العمال الكمامة.. رئيس الشركة المسؤولة يرد

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:13 م

الصحة: 17 حالة وفاة و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

01:45 م

3 عروض مغرية لنجم الأهلي

07:49 م

صفقتان من نار.. الأهلي يوافق على ضم الثنائي

05:44 م

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

11:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر