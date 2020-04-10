"شوه وجهها".. مفاجآت جديدة في تعذيب الطفلة "آية" على يد والدها

بعد أن قسا عليها والدها طيلة عمرها، وضاقت بها السبل، شاء القدر أن يفتح بابا جديدًا للطفلة "آية"، ضحية التعذيب، ليصلح الدهر ما أفسده أباها، حيث سيتم عرضها على أخصائي نفسي لإعادة تأهيلها.وكشفت مصادر بالنيابة، أنه سيتم عرض الطفلة "آية"، على أخصائي نفسي لإعادة تأهيلها نفسيًا، بعد التعذيب الذي تعرضت له على يد والدها.كما أكدت المصادر، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أنه سيتم عرض الطفلة على أطباء تجميل، لمعالجة الندوب والجروح التي حدثت بوجهها على يد أبيها.وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، في وقت سابق، التحقيق في واقعة تعذيب الطفلة ضحية والدها، فيما استمعت لأقوال الأم، التي أفادت أنها انفصلت عن والد "آية"، منذ عدة سنوات، وكانت آية وأخوتها في حضانتها.وأفادت التحقيقات، بأنه بعد الانفصال تزوجت من رجل آخر، وكانت الغيرة تحرق قلب زوجها، فقام بافتعال المشاكل الكثيرة، حتى طالب الأولاد في حضانته، وعندما رفضت رفع قضية حضانة، وبالفعل استلم آية عن طريق الشرطة.وأشارت والدة الطفلة، عندما طلبت إعادتها لحضنها، طالب منها الانفصال عن زوجها، وعندما رفضت، فوجئت بتعذيب ابنتي "آية" على يديه.وأمرت النيابة، في وقت سابق بعرص الطفلة على الطب الشرعي، لبيان حجم الإصابات التي لحقت بها، وكتابة تقرير واف.اقرأ أيضا:وعلق عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، على تعذيب أب لابنته التي تبلغ من العمر 14 عامًا، في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وتمزيق وجهها البريء، بشفرات الحلاقة، وسكب حمض النيتريك المعروف "بماء نار" على وجهها لتشويهها، انتقامًا من الأم بعد الانفصال عنه وزواجها من آخر.وقال "عبد السلام"، في تصريحات إلى "الفجر": إن الجريمة بشعة في حق طفلة لا تتعدى الـ14 عامًا من عمرها، حيث جعل الأب، الطفلة طرفًا في خلافات أسرية بينه وبين زوجته.وأضاف أنه في هذه الواقعة، سيوجه للأب عده تهم، من بينها تعذيب الطفلة وتعرضها للخطر، والشروع في قتلها، موضحًا أن الأب يعتبر شخصًا عدوانيًا.وعن العقوبة التي يعاقب بها الأب، أفاد "عبد السلام"، بأنه سوف يعاقب بالحبس من 3 إلى ١٥ عامًا، وبأن الأب إذا ارتكب ذلك تحت تأثير مخدرات، فلا يستثنى من العقوبة.وأمر النائب العام، في وقت سابق، بالتحقيق في واقعة رصدتها إدارة البيان بمكتب النائب العام بمواقع التواصل الاجتماعي التي تداولتها اليوم؛ لتعدي والد طفلة عليها حرقًا بمادة كاوية وضربًا بشفراتٍ حادة -نكايةً في والدتها التي طلقها- محدثًا بها إصاباتٍ متفرقة، وتعريض حياتها للخطر، وقد أمرت النيابة العامة بضبط الأب واستجوابه.وسُلِّمَت الطفلة لوالدتها وكلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل التابع لمجلس الأمومة والطفولة بفحص حالتها الاجتماعية وإيداع تقرير بها والتوصيات المناسبة، وجرى عرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي لإثبات ما بها من إصابات وكيفية وتاريخ حدوثها.وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد داود، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بتلقيه بلاغا من الطفلة "آية.ع.ف- ١٤ عاما " تتهم والدها "ع.ف.م"، بتعذيبها وتمزيق وجهها وحرقها بمياه نار.وأفادت التحريات على صحة الواقعة، وتبين أنها مصابة بعدة جروح قطعية وحروق بالوجه، وحرر محضرا برقم 4181 لسنة 2020، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.