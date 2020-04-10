وفاة الفنان السوري عبد الرحمن أبو القاسم

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توفى اليوم الجمعة 10 أبريل الفنان السوري عبد الرحمن أبو القاسم، عن عمر ناهز ال78 عام ،وذالك بعد تعرضه لأزمة قلبية أدت إلى وفاته.



وأعلنت نقابة الفنانين السورية هذاالخبر صباح اليوم من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة "تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان القدير عبد الرحمن أبو القاسم، بعد تعرضه لأزمة قلبية ألمت به، إنا لله وإنا إليه راجعون".



وكان الفنان عبد الرحمن أبو القاسم قد ساءت أحواله الصحية منذ عدة أسابيع بعد دخوله المستشفى بسبب نقص في الأكسجين وضعف عضلة القلب ووجود ماء في الرنين.



وأدى واجب العزاء عدد من الفنانين وكان أولهم الفنان تيم حسن وشكران مرتجي وديمة قندلفت وسولافة معمار.



ويذكر أن "أبو القاسم" قبل وفاته انتهى من تصوير مشاهده في مسلسل "بروكار" والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل ويعتبر آخر أعماله الفنية وهو من إخراج محمد زهير رجب وتأليف سمير هزيم