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عاجل.. إجمالي عدد وفيات كورونا تتجاوز 100 ألف حول العالم

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت إحصائية جديدة، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد المشبب لمرض "كوفيد-19" تخطت الـ 100 ألف حالة وفاة حول العالم.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من اليوم، إن هناك دول أوروبية عدة تشهد تراجعاً في الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدة على أن الفيروس سيشهد انتشارا في مناطق أخرى. ‎

وأضافت الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات أزمة الوباء، أن تراجع الإصابات وقلة الحاجة للعناية الفائقة مؤشرات جيدة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و 638 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 100 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 369 ألف شخص للشفاء، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولي عالمياً من جهة عدد الإصابات بتسجيلها أكثر من 450 ألف حالة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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