عاجل.. إجمالي عدد وفيات كورونا تتجاوز 100 ألف حول العالم





أعلنت إحصائية جديدة، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد المشبب لمرض "كوفيد-19" تخطت الـ 100 ألف حالة وفاة حول العالم .





وقالت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من اليوم، إن هناك دول أوروبية عدة تشهد تراجعاً في الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدة على أن الفيروس سيشهد انتشارا في مناطق أخرى. ‎





وأضافت الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات أزمة الوباء، أن تراجع الإصابات وقلة الحاجة للعناية الفائقة مؤشرات جيدة.



