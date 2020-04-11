"السيسي حبيب الغلابة".. كيف يحرص الرئيس على صحة البسطاء

يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي صحة المصريين، خاصة البسطاء الذين لا يستطيعون شراء كمامات واقية ضد فيروس كورونا، ويحرص على توفير تسهيلات للفقراء، ودعم العمالة المتضررة من حظر التجوال الذي فرضته الحكومة بسبب مكافحة انتشار فيروس الكورونا، وتحمل تكلفة الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج.





وفي السطور التالية تستعرض " الفجر " مواقف أثبتت حرص السيسي على العمال.





زيارة أخرى

انتشر فيديو جديد، اليوم الجمعة، التقطه أحد المواطنين من أحدى الشرفات العالية، حيث تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى موقع أحد المشروعات الإنشائية، واطمأن الرئيس، على صحة العاملين بهذا المشروعات، ضمن الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





ووجه الرئيس خلال الفيديو، بالتشديد على جميع الشركات بتوفير أقصى درجات الحماية بالإجراءات منها ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات ووزع الرئيس الكمامات علي العاملين بالموقع، والذين وقفوا أمام الرئيس الذي تفقد الموقع بسيارته دون موكبه الرئاسي.





الزيارة الأولى

تفقد الرئيس، أحد المشروعات الإنشائية، ثم تحدث غاضبا بعد اكتشاف عدم رتداء العاملين الكمامات بالمشروع، ووجه الرئيس كلامه لأحد المسئولين عن المشرواع: "مين المسئول هنا"، و خاطبه بغضب: "أنت المسئول!! بسألك رد عليا هو أنا بقول كلام مبيتنفذش ولا ايه!! الناس دي أجرتها كام، لما يقعد في بيته يبقي هيصرف منين، رد عليا!!".





ووجه الرئيس حواره، غاضبا مرة أخري: "فين المدني المسؤول عن الكلام ده فين!!" ووجه الرئيس حواره لأحد حراسه: "وزع عليهم يا ابني كمامات.. أنا لو جيت بكرة الموقع وملقيتش الناس لابسة الكلام ده هيبقي فيه مشكلة كبيرة"، ليرد المسؤول: "تحت أمرك يا فندم"، ثم قال الرئيس: "بلغ الكلام ده للمهندس، فاهمين ولا مش فاهمين!!.. هعدي تاني ولو ملقيتش الإجراءات مطبقة هيكون فيه مشكلة".





هاشتاج السيسي

بعد عدة ساعات، من انتشار فيديو لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لبعض مواقع المشروعات الإنشائية، وتكليفه بضرورة تطبيق الإجراءات لحماية العاملين بالمواقع الإنشائية، تصدر هاشتاج "السيسى حبيب الغلابة"، الأكثر تداولا على موقع تويتر، لحرصه على سلامة كافة المواطنين وخاصة العاملين، بالمشروعات بأنحاء الجمهورية.





توجه مغردو علي موقع تويتر، بالثناء على توجيهات الرئيس بضرورة ارتداء العمال في المواقع الإنشائية الكمامات، والتي تعتبر أحد الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





الكمامات مجانا

وأكد السيسي، في تصريحات سابقة، أن "الأمر لو احتاج إننا نوزع هذه الكمامات بنص التكلفة أو بدون تكلفة خالص هنعمل كده"، محذرا من تساهل المواطنين في مواجهة فيروس كورونا.





أضاف الرئيس يوم الثلاثاء في إعلان عن آخر مستجدات التي تقوم بها الدولة لمواجهة الكورونا: "عاملين حسابنا فى كل حاجة، ولا يوجد مشكلة فى توفير السلع الأساسية، ولدينا احتياجات تكفى لأشهر، ومحدش يهز ثقتكم والحاجات موجودة وزيادة".





ووجه الرئيس كلامه للمواطن المصرى، "حرصك ينعكس على مستقبل البلد وشبابها، وأى تطور صعب هتكون كبيرة علينا" مضيفا أنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن كل السلع موجودة، ولا يوجد أي خوف، مؤكدا على أن الحد الأدنى للاحتياطى الغذائي في مصر يكفي لمدة لا يقل عن 3 أشهر.





منحة العمالة

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين الماضي بتوفير منحة للعمالة غير المنتظمة بسبب أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه في الشهر لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلي صرف صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.



