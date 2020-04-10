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أريانة تعلن خلو 3 معتمديات من فيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أكد المدير الجهوي للصحة باريانة عبد اللطيف الجامعي، خلوّ ثلاث معتمديات بالجهة من فيروس « كورونا » المستجد، حيث لم تسجل اية اصابة بمعتمديات سيدي ثابت وقلعة الاندلس والتضامن، رغم ان ولاية اريانة تصنّف الثانية من حيث عدد الاصابات بعد ولاية تونس بـ78 إصابة مؤكدة.

وقال الجامعي في تصريح لـ'وات' اليوم الجمعة، ان عملية اخذ العيّنات للتحليل من الاشخاص المقربين او المخالطين للمصابين متواصلة، خاصة بمناطق سكرة واريانة المدينة ورواد، فيما يتم مراقبة الخاضعين للحجر الصحي بمختلف المناطق بشكل دقيق ومتواصل، لحصر المشتبه باصابتهم بالفيروس والتدخل في الوقت المناسب لتامين العلاج والمراقبة الطبية سواء بالمنازل او بالمستشفى.

ومن جهة أخرى، كان رؤساء بلديات سكرة ورواد واريانة والتضامن قد عبروا خلال اجتماع لخلية الازمة بمقر ولاية اريانة الاسبوع الماضي، عن استيائهم من غياب المعلومات الكافية حول عدد الاصابات والاشخاص الخاضعين للحجر الصحي واماكن اقامتهم، لاتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة سواء لاعوان النظافة او للمواطنين المحيطين بهم.

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