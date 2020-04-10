أريانة تعلن خلو 3 معتمديات من فيروس كورونا

أكد المدير الجهوي للصحة باريانة عبد اللطيف الجامعي، خلوّ ثلاث معتمديات بالجهة من فيروس « كورونا » المستجد، حيث لم تسجل اية اصابة بمعتمديات سيدي ثابت وقلعة الاندلس والتضامن، رغم ان ولاية اريانة تصنّف الثانية من حيث عدد الاصابات بعد ولاية تونس بـ78 إصابة مؤكدة.





وقال الجامعي في تصريح لـ'وات' اليوم الجمعة، ان عملية اخذ العيّنات للتحليل من الاشخاص المقربين او المخالطين للمصابين متواصلة، خاصة بمناطق سكرة واريانة المدينة ورواد، فيما يتم مراقبة الخاضعين للحجر الصحي بمختلف المناطق بشكل دقيق ومتواصل، لحصر المشتبه باصابتهم بالفيروس والتدخل في الوقت المناسب لتامين العلاج والمراقبة الطبية سواء بالمنازل او بالمستشفى.



