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غدًا.. كارول سماحة تلاقي جمهورها "لايف" لأول مرة على "إنستجرام"

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:10 م
كارول سماحة
كارول سماحة
مصطفى فكيه
أعلنت الفنانة كارول سماحة، عن استعدادها للظهور عبر خاصية "اللايف" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأعلنت ذالك من خلال نشر فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع التدورينات القصيرة "تويتر" قائلة:" لكل اللي عنده أسئله من زمان حابب يسألها، هكون لأول مرة هكون لايف شات على انستجرام يوم السبت الموافق 11 أبريل الساعة 9 باليل بتوقيت بيروت، و8 بتوقيت مصر كل الأسئلة إكتبوها بالصفحة".

وطرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أغنيتها الجديدة "مش هعيش"، عبر قناتها الشخصية على موقع يوتيوب، وذلك بعد تفكير طويل ونقاشات مع جمهورها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حول قرارها بتأجيل طرح الأغنية بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمختلف أنحاء العالم، ويبدو أن قرار الجمهور كان حاسمًا بمطالبته للفنانة اللبنانية طرح أغنيتها وعدم تأجيلها.

ومن جهتها، استجابت كارول سماحة، لطلب الجمهور وطرحتها عبر جميع صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكلمات الأغنية تقول: "مش هعيش.. مش هعيش محبوسة فى سجن القلق.. هبقى حرة وعندي حق.. افهم إن أنا عندى مبدأ طول حياتي.. بدى فرصة وفرصتين التالتة لأ.. مش هعيش مع حد سلبى.. وأصحى ألاقى عمرى راح.. حد فاكر إن قلبي.. ملك ليه أو مستباح.. دي المشكلة والحل باين من زمان.. الحب بيموت لو ما حسش بالأمان.. امتحان وسقطت فيه ولموا الورق.. حبنا كارت اتحرق".

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