زيدان يتبرع للجزائر من أجل مواجهة فيروس كورونا

كشفت وسائل إعلام عربية عن قيام الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني بتقديم تبرعات إلى الجزائر من أجل المساعدة في مواجهة وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وأفادت فضائية أبو ظبي الرياضية بأن زين الدين زيدان تبرع بمعدات طبية من أجل دعم جهود الهيئات الصحية في ولاية بجاية في الجزائر مسقط رأس والديه.





وأشارت الفضائية الإماراتية إلى أن زيدان كان قد سبق له زيارة الجزائر وكشف في أكثر من مناسبة تقديره لبلده الأصلي وآخرها كان تهنئة المنتخب الجزائري بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا في العام الماضي والتي أقيمت في مصر.





وكشفت تقارير صحفية إسبانية مطلع هذا الشهر أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تمكن من لم شمل الفريق يوم أمس الجمعة في مكالمة فيديو بعد ثلاثة أسابيع دون أن يرى نجوم ريال مدريد بعضهم البعض.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن زيدان قام بلم شمل لاعبو ريال مدريد عبر مكالمة فيديو وقام بتشجيعهم وحقهم على الاهتمام بعائلاتهم في ظل انتشار فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه لم يكن هناك مجال للحديث عن التكتيك والتدريبات وكانت المحادثة إنسانية بحتة من أجل تحفيز اللاعبين وتشجيعهم على التركيز على سلامة حياتهم الشخصية في الوقت الحالي.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هذا الاجتماع يعتبر الأول للاعبين بمديرهم الفني وبعضهم البعض منذ 22 يوم وذلك منذ أن توقفت المسابقات المحلية في 12 مارس الماضي.