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"الفجر" تعتذر لمتابعيها في السعودية على نشر خبر غير صحيح

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
بوابة الفجر

تعتذر مؤسسة "الفجر"، للصحافة والطباعىة والنشر، عن نشر خبر بعنوان (إلغاء الاختبارات النهائية 1441 واستبدالها بوسائل تقويم تناسب المرحلة الحالية (مرحلة العزل المنزلي) | وزارة التربية والتعليم السعودية)، حيث تبين فيما بعد عدم صحته.

وتؤكد إدارة "الفجر" أنها اتخذت الإجراءات اللازمة ضد الزميل الذي نشر هذا الخبر غير الدقيق، مضيفة أن مصدرها الرئيسي دائمًا في الأخبار والقرارات الملكية، هي وكالة الأنباء السعودية.

وشددت "الفجر"، على احترامها للقيادة السعودية ومؤسسات المملكة، والشعب الشقيق، وقراءها في مختلف المدن السعودية، موضحة أنها كانت ولا تزال تؤدي دورها الوطني كنموذج للصحافة الرائدة، التي لا تقبل بغير الحقيقة، ولا تعتمدى سوى على المصادر الرسمية فقط.

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خبر كاذب بيان صحفي الفجر السعودية اعتذار

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