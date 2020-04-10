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مصطفي محمد ينشر صورة مع والدته

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:10 م
بوابة الفجر
قام مصطفى محمد لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بالاطمئنان على سلامة والدته، حيث كانت تمر بوعكة صحية الفترة الأخيرة.

ونشر مهاجم الزمالك صورة تجمعه بوالدته عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وكتب : " الحمد لله على سلامتك يا أغلى حاجة فى حياتى".

ويخضع مصطفى محمد لبعض التدريبات الفردية من المنزل خلال فترة توقف النشاط الكروي في مصر ، وذلك حفاظًا على العامل البدني.

وقد قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا. 


يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين

مصطفي محمد ينشر صورة مع والدته
مصطفي محمد ينشر صورة مع والدته

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