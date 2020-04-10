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الصحة: 17 حالة وفاة و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:13 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
منى صموئيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا، من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

17 حالة وفاة

وأشار إلى تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

استعدادات متواصلة

ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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في سياق آخر، قال الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير التعليم العالي، إن هناك استعدادات تتم منذ ثلاثة أشهر؛ لمواجهة أزمة فيروس كورونا، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وأضاف "الطيب"، خلال مداخلة تليفونية مع "نشر أخبار dmc"، أن 113 مستشفى جامعي على مستوى الجمهورية استعدت جيدًا لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى إعداد وتجهيز المدن الجامعية وتسليمها لوزارة الصحة لتحويل الحالات المصابة بفيروس كورونا إليها.

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